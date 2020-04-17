تنفيذ قرار إزالة مباني مخالفة غربي الإسكندرية

قامت المهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى ويرافقها المهندسة مدير الادارة الهندسية والمهندسة مديرة إدارة المشروعات بالحي، والعضو القانوني ومفتشي إدارة المتابعة الميدانية، مساء الخميس، بتنفيذ إزالة بالعقار رقم 95 /97 شارع الأمان والصادر له القرار رقم 104 لسنة 2020 حيث تم إزالة جزء من الدور السابع عشر.

ولا تزال الحملات مستمرة بنطاق الحي؛ للقضاء على ظاهرة البناء المخالف.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية للتصدي ومحاربة ظاهرة البناء المخالف وتوجيهات الوزير المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الإزالة للتصدي للبناء المخالف، واستعادة المظهر الحضاري والانضباط للشارع السكندري، والحفاظ على المرافق العامة للدولة.