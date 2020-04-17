 تقارير: الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث تلغي زفافها بسبب جائحة كورونا - بوابة الشروق
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تقارير: الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث تلغي زفافها بسبب جائحة كورونا

الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي
الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي
(رويترز)
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 5:12 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 5:12 ص

قالت تقارير إعلامية يوم الخميس إن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي ألغيا زفافهما الملكي بسبب الإغلاق العام في المملكة المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.

كانت الأميرة بياتريس قد قلصت في شهر مارس آذار، خطط الزفاف وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنجهام في مايو آيار.

وقالت مجلة بيبول نقلا عن متحدث باسم الخطيبين ”لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر. إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت. سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد“.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى قصر بكنجهام للحصول على تعليق.


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