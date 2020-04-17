دعت هيئة حماية الغابات في أيسلندا المواطنين إلى ارتياد المناطق كثيفة الأشجار، مقدمة اقتراحا غير عادي لمن يعاني من انعدام الاختلاط جراء حالة الإغلاق العام المرتبطة بفيروس كورنا بأن يعانق شجرة.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، نصحت الهيئة المواطنين "بالذهاب إلى الغابات وعناق شجرة والاستمتاع بكل مزايا أن تكون محاطا بالأشجار".

وقال أحد حراس الغابات لشبكة "آر يو في" التليفزيونية في أيسلندا إنه "عندما تقوم بعناق (شجرة)، تشعر بها أولا في أصابع قدميك، وبعدها إلى الأعلى في الأرجل حتى الصدر وبعدها إلى الرأس". وقال إنه "شعور رائع من الراحة وبعد ذلك، تكون مستعدا ليوم جديد وتحديات جديدة".

وقام عمال الغابات بإزالة الثلوج في هالورمستادهور، وهي أكبر غابة في شرق البلاد، بحيث يستطيع الزوار التنزه فيها، بينما يحافظون على مسافة التباعد الآمن عن بعضهم البعض.

وأوصت الهيئة بالبحث عن شجرة في عمق الغابة، لضمان ألا تكون نفس الشجرة قد عانقها كثيرون وتصبح مصدرا للإصابة بالفيروس.

وقال بيتر هالدورسون المتحدث باسم هيئة الغابات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "لا تلقي بنفسك نحو أول شجرة تراها".