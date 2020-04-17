نعوم تشومسكي: «الطاعون النيوليبرالي» وراء عرقلة مواجهة وباء كورونا



اعتبر المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي أن ما أسماه "الطاعون النيوليبرالي" وراء عرقلة مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن العالم بعد كورونا سيكون أمام دول أكثر استبدادية أو إعادة بناء المجتمع بشروط إنسانية.

وقال تشومسكي (91 عاما) في مقابلة مع قناة "DiEM 25" مؤخرا، إنه رغم الأزمة التي يفرضها الوباء إلا أن هناك أزمات أخرى بانتظار العالم تهدد البشرية كلها، وهي الحرب النووية وأزمة الاحتباس الحراري، والتي تتكثف تهديداتها بسبب السياسات النيوليبرالية، والتي ستقود إلى أزمات أخرى تنتج شكلا جديدا للعالم.

وأضاف تشومسكي أن العالم بعد كورونا سيشهد انتعاشا بطريقة أو بأخرى، ولكن عواقبه ستكون شديدة، وستجعل تجاوز الأزمات التي ستتبعها أمرا صعب المنال.

وتساءل تشومسكى عما إذا كان العالم سيعيد تنظيم نفسه لخلق عالم يعتمد على الاحتياجات البشرية أكثر من الربح، والذي إن تحقق سيمكننا من تجاوز الأزمات الأخرى مثل الحرب النووية أو الكوارث التي ستنتج عن الاحتباس الحراري، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

ودعا المفكر الأمريكي إلى الضرورة التعامل مع أزمة فيروس كورونا بنفس الخطاب التعبوي في زمن الحرب، مشيرا بذلك إلى تعامل الولايات المتحدة مع الحرب العالمية الثانية، فرغم أنها قادت البلاد إلى دين كبير، إلا أنها ضاعفت التصنيع الأمريكي ودفعت بالنمو لأقصى درجة، مؤكدا "نحن بحاجة إلى مثل هذه العقلية للتغلب على الأزمة على المدى القصير والذي تتمكن فيه الدول الغنية من مساعدة الدول الفقيرة".

ورأى تشومسكي أن الأزمة الحالية أثبتت فشل سياسيات السوق والتي فاقمت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، إذ أن ما عرقل جهود مواجهة وباء بعد كل هذه السنوات من التقدم هو "الطاعون النيوليبرالي"، خاصة وأن المعلومات دائما ما تكون متوفرة، ولكن الانتباه لها وسط هذا النظام لا يكون إلا إذا جاء من خلفها منفعة.

وأكد تشومسكي أن أزمة كورونا ما هي إلا علامة تحذير لتكشف عن عيوب النظام العالمي الذي نعيشه والخلل في النواحي الاجتماعي والاقتصادية.