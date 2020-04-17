ساوث ويست أيرلاينز الأمريكية تحذر من أول تسريح مؤقت للعاملين في تاريخها

حذرت شركة الطيران الأمريكية "ساوث ويست أيرلاينز" نقاباتها العمالية من احتمال اضطرارها إلى القيام بتسريح مؤقت للعمال لأول مرة في تاريخها الممتد 49 عاما، إذا لم يتحسن الطلب على تذاكر السفر بحلول أكتوبر المقبل، ولم يتعاون العمال معها في إجراءات خفض النفقات.

وقال روسل ماكرادي نائب رئيس ساوث ويست للعلاقات العمالية "سنفعل كل ما في وسعنا لمنع التسريح المؤقت (الاجازات بدون راتب) لكنه لايمكننا أن نتعهد بعدم حدوث ذلك، سنفعل كل جهد ممكن من خلال البرامج الاختيارية (مع العمال) إذا احتجنا لذلك وللحديث مع النقابات بشأن التعديلات التي يمكننا القيام بها لخفض النفقات من أجل حماية الوظائف".

من ناحيتهم قال قادة النقابات إنهم غير معنيين بمناقشة تقديم أي تنازلات في ظل عقود العمل الحالية.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ساوث ويست تريد الوصول إلى الخيارات المتاحة أمامها قبل يوم 30 سبتمبر المقبل عندما تنتهي القيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على الشركة بالنسبة لحماية الوظائف، مقابل حصولها على دعم حكومي بقيمة 2ر3 مليار دولار.

وكانت شركة الطيران الأمريكية قد وافقت على عدم القيام بتسريح مؤقت لأي عمال حتى نهاية سبتمبر المقبل، مقابل حصولها على المساعدات من وزارة الخزانة الأمريكية في إطار برامج الإنقاذ والتحفيز الاقتصادي التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب بلومبرج فإن مناقشات ساوث ويست مع النقابات تشير إلى خفض محتمل لقائمة الأجور وغير ذلك من التخفيضات المؤلمة للنفقات بعد انتهاء برنامج الدعم الحكومي لصناعة الطيران . واضطرت شركة الطيران الأمريكية إلى خفض عدد رحلاتها إلى 1400 رحلة يوميا مقابل 4000 رحلة يوميا نتيجة انخفاض عدد الركاب حاليا إلى حوالي 95% من حجمه في مثل هذا الوقت من العام الماضي.