السويد ترصد مؤشرات على تراجع حالات الوفاة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية في السويد، أنها ترى مؤشرات على تراجع أعداد الوفيات في البلاد الناجمة عن الإصابة بوباء كوفيد-19.

ولم تسجل السلطات اليوم الجمعة إلا وفاة 67 شخصا – ما يعني تراجعا ملحوظا عن حالات الوفاة في الأيام الماضية.

وقالت كارين تيجمارك ويسيل من مصلحة "فولكهاسومينديجيتن" الصحية اليوم الجمعة في ستوكهولم: "نرى تراجعا في الأعداد، وقد كان هناك دائما عدد كبير من الوفيات لكل يوم، ولا نرى صعودا للأعداد بل نلاحظ تباطؤا".

وبلغ العدد الكلي للوفيات في السويد اليوم الجمعة 1400 شخص وهو عدد أكبر بكثير من الأعداد التي سجلت في دول الشمال الأوروبي الأخرى.

وقال عالم الأوبئة والمسؤول بالقطاع الصحي الحكومي بالسويد أندرس تينيل، إن هذا ربما يرجع إلى أن في السويد عددا أكبر من المواطنين ممن يقيمون داخل بيوت المسنين ويموتون داخلها.