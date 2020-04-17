 محافظ الشرقية يستقبل وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمناقش تطبيق التحول «اللا ورقي» - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية يستقبل وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمناقش تطبيق التحول «اللا ورقي»

فاطمة علي
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 4:13 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 4:13 م

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللواء عصام خضر، رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسه مجلس الوزراء، اليوم الجمعة؛ لاستعراض وبحث أوجه الاستفاده من نظام إداره المؤسسة الإلكتروني.

واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي حول آليه عمل النظام، والذي يهدف إلى تطوير أسلوب العمل الإداري داخل المؤسسة عبر ربط كافة الإدارات والقطاعات ببعضها البعض لتحقيق سياسة التكامل في العمل.

وشهد الاجتماع، الحديث عن إنشاء قاعدة معلوماتية تشمل كافة المعارف والبيانات عن المؤسسة لتسهيل عمليتي التحديث والتطوير، ووضع ألية لتوثيق جميع العلاقات الخارجية مع الجهات التي تتعامل معها.

وتم استعراض المكونات الرئيسية للنظام، والتي تتمثل في إبراز التكليفات من الإداره العليا للعاملين والإعلان عنها، وتنميه الموارد البشرية والارتقاء بمستوى العاملين من خلال الدورات التدريبية والتعلم الذاتي، فضلًا عن التوثيق الإلكتروني لكافة المعلومات والبيانات والخدمات التي تقدمها المؤسسة، مع اتباع مبدأ الشفافية والإعلان عن أخبار المؤسسة ووضع التنويهات الداخلية ، بالإضافة إلى المزايا الإدارية من إتاحة المعلومات الكاملة عن كل ما يخص جهه العمل والموظفين بها والاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة.

وأوذح المحافظ، أنه تم الاتفاق على تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة والتحول "اللا ورقي" خلال عامين، مؤكدًا على أن النظام ياتي استكمالا لتطبيق منظومة التحول الرقمي وتماشيًا مع رؤية "مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة.

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