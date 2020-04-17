روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا بإصابات كورونا على أساس يومي

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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الجملي إلى 32007 إصابات.

وأعلن مركز المعلومات الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 273 حالة، وتماثل للشفاء أكثر من 2500 شخص حتى الآن،بحسب قناة"روسيا اليوم".

وسجلت روسيا ارتفاعا مطردا في الأيام الأخيرة في عدد المصابين، حيث ارتفع اليوم الجمعة بواقع 621 إصابة مقارنة باليوم السابق.

وأعلنت اللجنة الروسية لمكافحة فيروس كورونا، أمس الخميس، عن تسجيل 3448 إصابة.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن يوم الاثنين الماضي أن بلاده تمكنت حتى الآن من التعامل مع فيروس كورونا بصورة فعالة.

وأمس الخميس، قررت روسيا تأجيل عرض عسكري ضخم مقرر الشهر المقبل بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بسبب كورونا.