رئيس ديوان المستشارية الألماني: العالم كله يحسدنا على نجاحاتنا في مواجهة كورونا

ذكر رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، أن فعالية الإجراءات المتخذة في مواجهة أزمة جائحة كورونا منحت ألمانيا تقديرا دوليا كبيرا.

وقال براون اليوم الجمعة، في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج" إنه تم دحر انتشار الفيروس على نحو ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف: "هذا نجاح ضخم يحسدنا عليه العالم بأكمله... كثيرون من نظرائي على مستوى العالم يتصلون بي ويسألون: كيف حققتم ذلك؟".

ورغم النجاحات، ناشد براون المواطنين التحلي بالصبر والانضباط، مؤكدا أهمية عدم صعود منحنى الإصابات مجددا الآن حتى يمكن تعقب المصابين والمخالطين بهم.

ودافع براون عن اتفاق الحكومة الاتحادية والولايات على إعادة الفتح التدريجي للمدارس، وقال: "لم نقل إننا سنعيد فتح المدارس كلها في نفس اليوم"، وذلك في إشارة إلى أن بعض الولايات ستفتح بعض الفصول الدراسية بنهاية هذا الشهر، ثم فصول أخرى بحلول مايو المقبل.

وقال براون: "حتى الآن لا يوجد ما يستدعي الانتقاد في هذا الأمر".