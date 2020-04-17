أثار مسلسل تليفزيوني عربي مرتقب عن يهود عاشوا في منطقة الخليج في أربعينيات القرن الماضي جدلا بين نقاد يقولون إنه يطبع العلاقات مع إسرائيل، وهو اتهام رفضه مؤلف المسلسل.

وبعد فترة قصيرة من إصدار المقطع الترويجي لمسلسل "أم هارون"، لجأ الكثير إلى مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على المسلسل. وقال البعض إنه يجب أن يتم منعه من العرض، بينما دعا آخرون المشاهدين إلى مقاطعته.

ويحكي المسلسل، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان الكريم، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، قصة سيدة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال الأربعينيات من القرن الماضى .

وقال الكاتب البحريني محمد شمس الذي شارك في تأليف المسلسل مع أخيه علي إننا "نريد أن نظهر التعايش بين الأديان السماوية. إنه كان ذلك وقتا عاش فيه اليهود والمسيحيون والمسلمون كجيران في منطقة واحدة".

وقال شمس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إنه "يدعو للتسامح"، مضيفا أنه كان قد توقع حدوث ضجة .

وقال إننا "توقعنا بالفعل هجوما، لكننى لا أعرف كيف يستطيع الناس الحكم على مسلسل حتى قبل أن يشاهدوه ."

وتم إنتاج المسلسل من جانب شبكة "إم بي سي" السعودية وستقوم ببثه على قنواتها.

ولا تقيم سوى مصر والأردن في المنطقة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. غير أنه في السنوات القليلة الماضية، بدا أن دولا خليجية تخفف من مواقفها حيال إسرائيل.

وقال أحد المستخدمين على تويتر إن "خلف هذا المشروع رغبة سياسية في التطبيع (مع إسرائيل) عبر الدراما للتغطية على الممارسات السياسية المرتقبة".