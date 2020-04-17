سكرتير الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة سوق الخضار بالدلجمون لمنع انتشار كورونا

قاد اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الغربية، حملة مكبرة تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لإزالة سوق الخضار والفاكهة على شريط السكة الحديد بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات استجابة لشكاوى أهالي الدلجمون من تكدس الباعة الجائلين على شريط السكة الحديد المار بالقرية وخطورة ذلك في انتشار فيروس كورونا.



وشارك في الحملة اللواء محمد الهرميل رئيس فرقة الامن بكفرالزيات وبسيون واللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بمحافظة الغربية والدكتورعثمان شعلان رئيس مدينةكفرالزيات وعلاء بهنسي وسليمان ابوحسين نائبي رئيس المدينة وعبدالغني سليه رئيس مباحث كفرالزيات، وأحمد الفتاوي رئيس قوة شرطة مرافق كفرالزيات وعبدالعزيز دويدار رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون.



وشهدت الحملة رفع مخلفات القمامة والتراكمات بالسوق على شريط السكة الحديد بواسطة لوادر مجلس مدينة كفرالزيات وإزالة العشش والخيام الخاصة بالبائعين والتي تعيق الحركة المرورية بالشارع.



ووجه أهالي قرية الدلجمون الشكر لمحافظ الغربية لاستجابته السريعة لطلب الأهالي بإزالة السوق الذي كان بمثابة كابوس يومي لأهالي القرية، وطالبوا أجهزة المحليات بالمتابعة المستمرة لضمان عدم عودة الباعة مرة أخرى خاصة مع اقتراب عيد شم النسيم والالتزام بقرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا ومنع الاختلاط بعد ظهور 3حالات مصابة بالفيروس بالقرية ونقلهم لمستشفى العزل بكفرالزيات.