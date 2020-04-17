 مقاطعة يابانية تصدر قانونا يطالب المواطنين بارتداء كمامات - بوابة الشروق
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مقاطعة يابانية تصدر قانونا يطالب المواطنين بارتداء كمامات

طوكيو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 6:26 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 6:26 ص

وافق مجلس مدينة في شرق اليابان على قانون يطالب المواطنين بارتداء كمامات لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد ليكون الأول من نوعه في البلاد.

وقال ساتورو أوكى عمدة ياماتو في مقاطعة كاناجاوا - في مؤتمر صحفي - إن القانون مماثل لإجراء كان قد جرى تطبيقه في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة أثناء تفشى الأنفلوانزا الإسبانية فى عام 2018.

وأضاف "شاهدنا مزيدا من البشر يرتدون كمامات، ولكن ليس بما يكفى، ويجب أن تكون هناك وسيلة فعالة لوقف العدوى الفيروسية".

وتدعو المدينة اليابانية - التي يبلغ عدد السكان نحو 238 ألف نسمة - السكان إلى ارتداء الكمامات لمنع نقل العدوى للآخرين.


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