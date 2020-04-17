توسك ينتقد خطة الحكومة البولندية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

انتقد دونالد توسك، زعيم حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، أمس الخميس، خطة الحكومة البولندية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة على الرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وفي حديثه إلى مجلة "دير شبيجل" الألمانية، قال توسك، وهو نفسه بولندي الجنسية: "دستورنا يحظر تغيير حقوق التصويت قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات. وهذا هو ما يحدث الآن بالضبط".

وتريد الحكومة البولندية تغيير حقوق التصويت بحيث يمكن إجراء لجميع الناخبين الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 10 مايو المقبل.

وقال توسك إن رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي أكثر خطورة من أوربان.

ومن ناحية أخرى، وفي حديثه إلى مجلة "دير شبيجل" الألمانية أيضا ، قال توسك ،إن الحزب سيطرد حزب فيدس الذي ينتمي له رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بحلول نهاية العام.

وأشار توسك إلى أن قانون الطوارئ المجري قد لا يكون مرفوضا من وجهة نظر قانونية رسمية، ولكن هذا "ليس له علاقة بروح الديمقراطية".

وقال الرئيس السابق للمجلس الأوروبي ورئيس حزب الشعب الأوروبي "كم مرة في تاريخنا رأينا سياسيين يستخدمون القوانين التي يتم تطبيقها لتوسيع سلطاتهم؟ تعرفون ذلك من ألمانيا".

وتعرضت المجر لانتقادات من الاتحاد الأوروبي لرد فعلها الاستبدادي على أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أن صوت البرلمان الذي يهيمن عليه حزب "فيدس" لمنح الحكومة سلطات طوارئ واسعة النطاق في نهاية مارس الماضي.

ولم يتمكن توسك من تحديد جدول زمني للاجتماع المقبل لمجلس حزب الشعب الأوروبي، والذي يضم أيضًا الحزبين الرئيسيين في ألمانيا وهما الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا، وقال إنه قد يضطر إلى الانتظار حتى سبتمبر المقبل على الأقل.

وقال "لكن وقت اتخاذ القرار سيأتي بالطبع" في إشارة إلى رغبته في طرد فيدس من تكتل حزب الشعب الأوروبي.

وحتى ذلك الحين، قال توسك إنه يريد إقناع زملائه في حزب الشعب الأوروبي بأنه "لا يتعين علينا الاختيار بين الحرية والأمن، ولكن يمكننا تقديم كليهما للمواطنين".

وأخفق توسك في بداية العام في إقناع المندوبين بطرد فيدس، الذي تم تعليق عضويته حاليا في حزب الشعب الأوروبي، بشكل دائم من التكتل.