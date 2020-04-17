تركيا: تسجيل 125 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1643

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سجلت تركيا 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1643.

وأعلنت وزارة الصحة التركية في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي المسجل ارتفع إلى 74193، حيث ثبتت إصابة 4801 آخرين بالفيروس،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضاف البيان أنه حتى الآن تماثل للشفاء 7089 شخصا وغادروا المستشفيات.

وقالت أيضا إنه تم إجراء 40427 اختبارا خلال اليوم الماضي ، وبلغ إجمالي عدد الاختبارات 518143 اختبارًا.

وأشار البيان إلى أن تركيا تعالج حاليا 1854 مريضا في وحدات العناية المركزة.

قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة: "لقد تجاوزنا الهدف اليومي وهو 40 ألف اختبار. ويمكن الآن توقع زيادة عدد الحالات".