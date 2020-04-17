تراجع أسعار أسهم شركات الطيران الأمريكية بعد التحذير من تلاشي الطلب على التذاكر

تراجعت أسعار أسهم شركات الطيران الأمريكية خلال تعاملات، أمس الخميس، بعد التحذير الذي أصدرته شركة الطيران الأمريكية "يونايتد أيرلاينز" من أن الطلب على تذاكر السفر أصبح "فعليا صفر" ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى القريب.

وتراجع مؤشر إس أند بي الفرعي لأسهم شركات الطيران بنسبة 6ر7% في حين تراجع المؤشر العام إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 7ر0% فقط خلال الفترة نفسها.

كانت أسهم شركات يونايتد أيرلاينز وأمريكان أيرلاينز ودلتا أيرلاينز في مقدمة أسهم شركات الطيران التي تراجعت اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات الطيران من أشد الشركات تضررا من كارثة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أصاب قطاع الطيران في العالم بما يشبه الشلل التام، بسبب القيود المفروضة على السفر والحركة والنشاط الاقتصادي بشكل عام للحد من انتشار الفيروس.

ومنذ منتصف فبراير الماضي تراجع مؤشر إس أند أيه الفرعي لأسهم شركات الطيران بنسبة 57% في حين تراجع مؤشر إس أند بي العام بنسبة 18% خلال الفترة نفسها.