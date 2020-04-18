صربيا ترسل 1000 جهاز فحص فيروس كورونا إلى كوسوفو لإظهار حسن النية

أرسلت صربيا اليوم الجمعة مجموعة من أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى كوسوفو، التي تعتبرها مقاطعة مارقة، في لفتة تتناقض مع مواقف الجانبين التي لم يتم التوفيق بينها حتى الآن.

وتم تسليم الـ 1000 جهاز فحص عند نقطة تفتيش جارينجي على الحدود بين البلدين – وهي تمثل الحدود بالنسبة لكوسوفو ، في حين أنها تمثل "خطا إداريا" لصربيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة فايك هوتي أن كوسوفو قبلت أجهزة الفحص كجزء من التعاون الإقليمي في المعركة ضد جائحة الفيروس المميت.

وقبل ذلك بيومين، قال السفير الإيطالي في بريشتينا، نيكولا أورلاندو، إن بلاده سهلت إجراء مكالمة بين وزيري الصحة في صربيا وكوسوفو، زلاتيبور لونكار وأربن فيتيا، وكذلك مناقشتهما بشأن الإجراءات المشتركة لوقف الجائحة.

وحتى ظهر اليوم الجمعة، أعلنت صربيا عن 690ر5 حالة إصابة مؤكدة و110 حالات وفاة، في حين أعلنت كوسوفو عن 449 حالة إصابة و11 حالة وفاة.