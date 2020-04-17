مفتي السعودية: التراويح وصلاة العيد في المنازل حال تعذر إقامتهما بسبب كورونا

قال مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الجمعة إنه في حال تعذر إقامة صلاتي التراويح والعيد في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19) فليصليهما الناس في بيوتهم.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في إجابات المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ حول عدد من الاستفسارات والتساؤلات التي وجهتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية حول شهر رمضان المبارك في ظل استمرار الجائحة حيث جاء السؤال الأول عن مشروعية صلاة التراويح في البيوت

وأجاب ال الشيخ انه بالنسبة لصلاة التراويح في البيوت في شهر مضان لهذا العام لتعذر إقامتها في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) فإن الناس يصلونها في بيوتهم تحصيلا لفضيلة قيام ليالي رمضان المباركة.