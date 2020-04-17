النقد الدولي: قرض طوارئ لباكستان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

وافق صندوق النقد الدولي، على تقديم قرض طارئ بقيمة حوالي 4ر1 مليار دولار لمساعدة باكستان في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف بأن اقتصاد البلاد ربما يواجه انكماشا بسبب الوباء.

وذكر بيان للصندوق، صباح اليوم الجمعة أن أموال القرض ستساعد باكستان في التعامل مع الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات، والناجمة عن تفشي الوباء.

وقال محافظ البنك المركزي الباكستاني، رضا باقر، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي سيتلقى دعما كبيرا بهذا القرض، من خلال "أداة التمويل السريع" بالصندوق، والتي تقدم مساعدات مالية عاجلة للدول الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة.

ويأتي القرض بعد أيام من توقعات لصندوق النقد والبنك الدوليين بأن اقتصاد باكستان قد ينكمش بنسبة تصل إلى 5ر1%، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو.

وذكر تقرير صادر عن باحثين لهم صلة بوزارة التخطيط في باكستان القول إن توقفا اقتصاديا لفترة طويلة قد يؤدي إلى شطب أكثر من 18 مليون وظيفة، وقد يدفع نصف السكان إلى حافة الفقر.

وسجلت باكستان حتى صباح اليوم الجمعة كثر من سبعة آلاف حالة إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19 " الناجم عن فيروس كورونا المستجد، و134 حالة وفاة، بحسب إحصائيات وزارة الصحة.