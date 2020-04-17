 رئيس جامعة الفيوم: استقبال 127 طبيبا وعاملا بمستشفى المدن الجامعية لعزلهم - بوابة الشروق
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رئيس جامعة الفيوم: استقبال 127 طبيبا وعاملا بمستشفى المدن الجامعية لعزلهم

أحمد جابر شديد
أحمد جابر شديد
مصطفى البنا
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:17 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:17 ص

صرح أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بأن المدن الجامعية بالجامعة استقبلت اليوم، 127 من أعضاء الهيئة الطبية بمستشفى الفيوم العام كمقر بديل للعزل المنزلي.

وأوضح رئيس الجامعة أن كافة المحجوزين، هم من الحالات السلبية التي أكدت كافة التحاليل الطبية لهم خلوهم من الإصابة، وأن تواجدهم فقط للاطمئنان عليهم، كبديل للعزل المنزلي، كما وأن تواجدهم داخل المدن الجامعية يتم بشكل منفصل تماما عن باقي المنشآت الجامعية، حيث يتم الدخول من بوابات خاصة خارج الحرم الجامعي.

وأشار إلى أن الجامعة بوفر الرعاية الصحية لهم، من خلال أطقم طبية مدربة، إضافة إلى توفير تغذية صحية مناسبة لهم طوال فترة إقامتهم.

وأضاف رئيس الجامعة أن ذلك الإجراء يأتي تأكيدا على الدور الذي تقوم به الجامعة في هذه المرحلة التي يتكاتف فيها الشعب المصري بكل طوائفه للخروج من هذه الجائحة التي تأثر بها العالم أجمع.


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