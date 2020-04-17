رئيس معهد «إيفو» الاقتصادي الألماني يعارض التوسع في برامج دعم الشركات

ناشد رئيس معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، كليمينس فوست، منح مساعدات محددة للشركات في مواجهة أزمة جائحة كورونا، معارضا في المقابل التوسع في برامج الدعم.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة ميونخ في تصريحات لإذاعة بافاريا، اليوم الجمعة، إن خفض الضرائب للجميع وبرامج التحفيز الاقتصادي الموسعة ليست سديدة بالقدر الكافي.

وأوضح فوست أنه يتعين على الاقتصاد والمجتمع التأقلم مع القيود المفروضة على الحياة العامة لمدة عام، مشيرا إلى أن هذا سيتطلب استمرار حصول الشركات المغلقة على مساعدات لاجتياز هذه الفترة.

وذكر فوست أن الشركات التي ستتمكن من العمل لكن ستعاني من ضعف الطلب ينبغي دعمها بالأموال العامة، عبر إشراكها في تنفيذ مشروعات بناء حكومية على سبيل المثال.

وفي المقابل، ذكر فوست أنه لا ينبغي أن تحصل كافة الشركات على دعم من الدولة، وقال: "يتعين التفكير في القطاعات التي لها مستقبل"، مضيفا أن التوقف الحالي يدفع بعض الشركات إلى التخطيط لابتكارات.