روسيا تعرض على أمريكا تمديد معاهدة نيو ستارت النووية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أعلن من جديد استعداد بلاده لإعادة التفاوض على بنود معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة الاستراتيجية النووية، والتي تحد من ترسانات الأسلحة الاستراتيجية لكل من روسيا والولايات المتحدة ومن المقرر أن تنتهي في فبراير عام 2021.

ووفقا لبيان الوزارة الذي نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج، قدم لافروف عرضه في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد رفضت دعوات روسية للدخول في محادثات بشأن تمديد المعاهدة، وجدد بومبيو التأكيد على أن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل الصين التي ترفض حتى الآن قبول أي قيود على قدراتها النووية الأصغر.

وتضم المعاهدة التي مدتها 10 سنوات، وهي المعاهدة الأخيرة التي تضع سقفا للقوات النووية للعدوين إبان الحرب الباردة السابقة، خيارا بتجديدها لمدة خمس سنوات أخرى باتفاق كلا الطرفين.