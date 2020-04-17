المصري: وقعنا غرامة على أحمد ياسر بعد تصريحاته الأخيرة

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أكد محمد الخولي، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن مجلس الإدارة قرر توقيع غرامة مالية على أحمد ياسر، لاعب الفريق، وذلك بعد تصريحاته تجاه بعض لاعبي الدوري.

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية لقناة"الزمالك": "لم تعجبني على الإطلاق هذه التصريحات، ولم تعجب عبد الظاهر السقا (مدير الكرة) وقمنا بتعنيف اللاعب".

وأضاف:"النادي قام بتوقيع غرامة مالية على اللاعب بسبب تصريحاته التليفزيونية، وكان مفروض أن يتحدث اللاعب عن نفسه فقط ولا يتطرق لتقييم زملائه في الفريق".

وفي سياق أخر.. أكمل الخولي: "لاعبو الفريق تنازلوا عن نصف راتبهم خلال فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا".

وأتم: "اتمنى أن تزول هذه الفترة على خير فترة حساسة ويجب الالتزام بالتعليمات الاحترازية لتخطي هذه الأزمة".