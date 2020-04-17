سوبر ماركت أمريكى يستخدم «الروبوت الدليفرى» لمنع العدوى بكورونا

يسير الروبوت الشبيه بثلاجة خارجة فى نزهة بكل هدوء وسط الشارع، ليتنحى جانبا كلما اقتربت إحدى السيارات منه، وليس مشواره بالبعيد فبعد 3 بنايات يصل لهدفه عند جاك ويليامز وابنته إيميليا المقيمين فى ضواحى واشنطن الأمريكية واللذين يستلمان حقيبة من البيتزا والفواكه والخبز من الروبوت الذى يعمل لدى سوبر ماركت برود برانش.

ويقول ويليامز لموقع «فرانس 24»: إنه لا يستطيع أخذ ابنته للسوبر ماركت نظرا لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، ولكن الأمر كان رائعا عندما أخذها فى نزهة أمام البيت لاستقبال الروبوت المقبل بالطلبات.

وعندما وجدت إدارة برود برانش متاجرها أضيق من أن تحقق إجراء التباعد الاجتماعى بين الزبائن، قررت مطلع الشهر الحالى التعامل مع شركة ستار شب لتزودها بروبوتات توصل الطلبات لبيوت الزبائن دون أن يأتى أحدهم للمتجر.

ويقول تريسى ستانارد مالك المتجر: إن 10 روبوتات لديه تسهل مهمته وتوصل عددا كبيرا من أصل 70 طلبا يوميا لبيوت الزبائن، بينما يقوم السائقون البشر بإيصال بقية الطلبات.

ويضيف ستانارد أن كثيرا من الزبائن يطلبون من السوبر ماركت خصيصا ليروا الروبوت، لا لحاجتهم للشراء، بينما يدخل مظهر الروبوت المتجول فى الشوارع السرور على أهل المنطقة.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فقد توفى 40 عامل دليفرى أمريكيا مصابا بكورونا لعدم تنفيذ سياسة التباعد الاجتماعى، ما جعلهم يقومون بمظاهرة بسبب الاحتجاج على ظروف العمل فى ظل تفشى الوباء.

وتتعامل شركة ستار شب القائمة فى سان فرانسيسكو، تحت إشراف شخصين من المطورين لتطبيق سكايب، مع الكثير من المتاجر فى الولايات الأمريكية، وفى بريطانيا.

ويستطيع الروبوت المطور من قبل الشركة السير بشكل ذاتى بسرعة 6 كيلومترات فى الساعة بينما يستطيع حمل 3 حقائب من المشتريات، ويقول راين تواهى، نائب مدير الشركة: إن الطلبات على الروبوتات من قبل المتاجر الأمريكية تضاعفت عدة مرات بالأسابيع الأخيرة بينما وسعت الشركة نطاق عملها فى 5 دول خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى غرار ستار شب تقوم شركة نيورو التابعة لسليكون فالى بتشغيل روبوت يدعى R2 لدى متجر كروجار الشهير فى هيوستن الأمريكية، ويستطيع الروبوت السير بسرعة 40 كيلومترا فى الساعة وحمل 190 كيلو من السلع بينما تلقى الروبوت تصريحا يسمح بسيره فى الشوارع العامة لولاية كاليفورنيا.

وتقوم شركة بوستمتس بتشغيل روبوتات للدليفرى فى كليفورنيا بينما تعمل شركة أمازون الشهيرة على اختبار روبوتات للتوصيل.

ولا يقتصر الأمر على الروبوتات العادية؛ إذ تقوم شركة وينج التابعة لجوجل بتسيير روبوتات طائرة فى جنوب ولاية فرجينيا الأمريكية لتوصيل الأدوية للمنازل، وكذلك تعمل الروبوتات الطائرة لسلسلة متاجر والجرين، ولا يقتصر عمل روبوتات الشركة على أمريكا بل لديها روبوتات دليفرى طائرة فى فنلندا وأستراليا.

وتقول شركة زبلاين الأمريكية للطائرات المسيرة الموصلة للأدوية فى إفريقيا: إنها على استعداد لتوسيع خدماتها فى أمريكا أيضا إذا أخذت الرخصة لذلك.