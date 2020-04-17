النيابة العامة الكويتية تحتجز 28 مواطنا بتهمة الإتجار بالبشر وجلب عمالة سائبة

قالت مصادر كويتية إن النيابة العامة أمرت يوم الخميس باحتجاز 28 مواطنا على ذمة التحقيق، لتورطهم بالاتجار بالبشر وجلب عمالة سائبة من دول مختلفة، مقابل مبالغ مالية على كل شخص، لقاء منحه تأشيرة دخول، أو تجديد إقامته من دون الحصول على عمل محدد.

وكانت النيابة تلقت ستة بلاغات من وزارة الداخلية، تتضمن أسماء مواطنين ووافدين يعملون على شركات وهمية جلبت وافدين مقابل مبالغ مالية دون توفير أي عمل لهم، حيث كان معظم تلك الشركات، يقوم بعمل تغيب للعمالة الوافدة، حتى يتسنى جلب عمالة أخرى محل الأولى، مقابل مبالغ مالية تبدأ من 1500 دينار على الوافد، من دون توفير عمل للوافدين.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر اليوم الجمعة عن المصادر القول أن وزارة الداخلية أبلغت النيابة العامة، عن عدد كبير من ملفات تجار الإقامات، ستتم إحالتها لاتخاذ الإجراء المناسب، مع من تسببوا بتكديس العمالة الوافدة داخل الكويت من جميع الدول. وأمرت النيابة رجال المباحث، بضبط وإحضار شركاء أصحاب الشركات، وهم وافدون كانوا يجلبون أبناء جلدتهم مقابل مبالغ مالية.

من جهة أخرى، قررت النيابة استمرار حجز ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية وستة مصريين شركاء له، لليوم السادس على ذمة التحقيق، لتورطهم بالاتجار بالبشر وجلب عمالة من مصر مقابل مبالغ مالية.