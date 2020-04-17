إيطاليا: 575 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 22 ألفا و745 حالة

أعلنت السلطات الإيطالية، تسجيل 575 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية تفشي الوباء في إيطاليا إلى 22 ألفا و745 حالة، مع تباطؤ الزيادة في حالات الإصابة.

وقالت هيئة الدفاع المدني، حسبما أفادت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، اليوم الجمعة - "لا يزال عدد الوفيات مرتفعًا في البلاد بسبب الفيروس، لكن الزيادة في الإصابات تتباطأ حاليًا، وكذلك عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفيات وأقسام العناية المركزة في انخفاض أيضا.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي للإحاطة بتطورات الوضع الصحي في البلاد، قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريللي، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد 575 شخصًا آخر حياتهم، ليصل العدد الإجمالي إلى 22 ألفا و745 حالة وفاة منذ بداية حالة الطوارئ"، الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر المفوض الحكومي لطوارئ "كوفيد-19"، أنه "يوجد حاليًا 106 آلاف و962 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بعدوى فيروس كورونا"، أي "بزيادة بمجموع 355 شخصاً في الـ24 ساعة الماضية"، بينما "بلغت الزيادة بالأمس 1189 شخصا".

وقال إنه "يوجد حاليًا في أقسام العناية المركزة 2812 مريضاً"، وهم "بانخفاض بمجموع 124 شخصاً"، بينما "يخضع للحجر المنزلي 78 ألفا و364 شخصا"، وقد "تماثل للشفاء 22 ألفا و727 شخصًا، منهم 2563 في الـ24 ساعة الماضية"، وهو "أعلى رقم للمتعافين منذ بدء الأزمة".

فيما أوضح أنه "منذ بداية حالة الطوارئ، هناك 172 ألفا و434 حالة إصابة إجمالاً"، وأنه "تم حتى الآن إجراء مليون و244 ألفا و108 اختبار مسحة الحلق".