الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تدعم الحكومات لمنع الاتجار في المواد المخدرة خلال أزمة كورونا

أكدت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات دعمها الكامل للحكومات في جميع أنحاء العالم لمكافحة انتشار المواد المخدرة غير الشرعية والإتجار بها خاصة في الفترة الحالية التي تشهد تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد-١٩" في أغلب دول العالم.

وذكر بيان لمكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في فيينا اليوم الجمعة - أن تعطل أنشطة النقل البري والجوي على المستويين الدولي والمحلي بسبب حالة الإغلاق التي تسببت فيها جائحة وباء فيروس كورونا المستجد أدت إلى زيادة كبيرة في الشحنات السريعة والتسليم المنزلي لكثير من الإمدادات الحيوية مما وفر فرصة كبيرة للمتاجرين لإخفاء المنتجات المخدرة غير المشروعة.

وأشار البيان، إلى انخفاض ضبط الأمن في محتويات هذا الحجم الكبير من الشحنات في العديد من دول العالم.

ولفت إلي إشادة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالجهود البطولية التي يبذلها رجال الامن لتأمين احتياجات المؤسسات الطبية من المنتجات التي تدخل فى صناعة الدواء ، مشيرة إلي دعم الشراكة مع الحكومات للحفاظ على يقظتها خلال هذه الفترة الاستثنائية لمنع تسريب المواد الخطرة والاتجار بها.