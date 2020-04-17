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مسن 74 عاما ينتصر على فيروس كورونا بالمغرب

أرشيفية
أرشيفية
الرباط - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 1:00 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 1:00 ص

أعلنت مديرية الصحة بمدينة كلميم المغربية، تماثل الحالة الوحيدة المصابة بفيروس "كورونا" على مستوى المدينة للشفاء، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية سلبيتها وَفقا للإجراءات المعمول بها حيث يبلغ من العمر 74 عاما، كان تحت الرعاية الطبية بمصلحة العزل الصحي بالمركز الاستشفائي بكلميم منذ يوم 17 مارس الماضي، بعدما أكدت تحاليل مخبرية أجريت بمعهد باستور إصابته بمرض "كوفيد-19".

ودعت المديرية، كافة المواطنين بالمدينة إلى الامتثال التام في الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي "كورونا"، عبر الالتزام بالحجر الصحي وقواعد النظافة والتعقيم، ووضع الكمامات في حالة الخروج للضرورة الملحة.


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