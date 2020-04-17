عين شمس: نجري تجارب لعقارين لعلاج كورونا

أعلن رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمود المتينى، أن الجامعة منذ بداية أزمة فيروس كورونا عملت على تكوين فريق بحثي كبير من كلية الطب والصيدلة والعلوم والهندسة لسرعة تصنيع أجهزة التنفس الصناعى وكل ما له علاقة بذلك.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه بالنسبة للعلاجات الدوائية تم إجراء أبحاث على علاجين يستخدمان لعلاج أمراض أخرى لتجربتها لعلاج فيروس كيوفيد ١٩، مشيرا إلى إجازة ٧ أبحاث من لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب جامعة عين شمس أحدهم متعلق بعقار خاص بعلاج فيروس كورونا لعلاج المرضى التى وصلت حالتهم لمرحلة حرجة.

وأضاف أنه كان هناك بحث آخر عن أحد العلاجات المتعلقة بمرضى الدرن ومدى فاعليته لعلاج كورونا، بالإضافة إلى بحث هام يهدف لإقامة مسح على كل الطواقم الطبية بجامعة عين شمس وبحث لإقامة مسح على كل الطواقم الطبية فى مصر ومدى تواجد الأجسام المضادة بأجسامهم لمواجهة هذا الفيروس، وذلك كعامل هام ووقائى لمن يتعامل مع المرضى حاملى الفيروس.

ولفت أن هناك العديد من الأبحاث السريرية مستمرة الآن بجامعة عين شمس على المرضى المصابين بفيروس كرونا وهى أبحاث متعددة المراحل تتم لتجربة بعض العقارات التى تعالج بعض الأمراض الأخرى لعلاج كورونا، موضحا أن الأبحاث السريرية تهدف لإجراء عمليات التشخيص بصورة صحيحة على مجموعة من المرضى بمرض ما ومدى آمان سبل العلاج المختلفة.

أكد المتيني أنه يأمل هو والزملاء فى الجامعات الأخرى فى مصر وفى العالم لخروج علاج لفيروس كورونا فى خلال ٦ شهور تقريبا، وقدم الشكر والامتنان للقيادة السياسية لاهتمامها بالبحث العلمى والتعليم والمنظومة الصحية بصورة غير مسبوقة، وهذا يعد حائط دفاعى قوى لمواجهة الأزمات مثل التى يعانى منها العالم الآن.