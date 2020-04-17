الفحوصات تظهر إصابة 940 بحارا بكورونا على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

قالت مديرة جهاز الصحة العسكري الفرنسي مارلين جيجكس جينيرو لأعضاء مجلس الشيوخ اليوم الجمعة إن عدد البحارة من حاملة الطائرات الفرنسية الذين أثبتت الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 940 .

رست شارل ديجول، وهي حاملة الطائرات الوحيدة في فرنسا، في تولون الأحد الماضي بعد الاشتباه في انتشار الفيروس على متنها.

وقالت جينيرو للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ إن 2300 بحار خضعوا للفحوصات، وجاءت نتائج 940 منهم إيجابية و645 سلبية، ولم تظهر بقية النتائج بعد.

وأضافت أن نحو 500 بحار على متن شارل ديجول ظهرت عليهم الأعراض ولايزال 20 يتلقون العلاج في المستشفى. ويتلقى ثمانية الأكسجين عبر أجهزة التنفس الاصطناعى، بينما يرقد آخر في غرفة الرعاية المركزة.

وأمر الجيش بإجراء تحقيق لمعرفة كيفية وصول الفيروس إلى بحارة حاملة الطائرات شارل ديجول.

وكانت حاملة الطائرات والسفن المرافقة لها تقرب من نهاية عملية نشر تستمر ثلاثة أشهر في شرق البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وبحر الشمال.

وتركز الأنظار على طلب بالتوقف في بريست بغرب فرنسا من 13 إلى 16 مارس عندما كان فيروس كورونا مدعاة للخوف على المستوى الوطني بالفعل. ودخلت فرنسا في حالة إغلاق في 17 مارس.