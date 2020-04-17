البحرية الفرنسية: لم نرفض إنهاء مهمة حاملة الطائرات شارل ديجول بعد الاشتباه بإصابات بكورونا

- فتح تحقيقان وبائي وعسكري لمعرفة التسلسل الزمني لانتشار الفيروس على متن "شارل ديجول"



نفى المتحدث باسم القوات البحرية الفرنسية، إريك لافولوت، الجمعة، الاتهامات المجهولة المنسوبة لأحد البحارة، بأن وزارة القوات المسلحة الفرنسية رفضت إنهاء مهمة حاملة طائرات شارل ديجول الموبؤة بفيروس كورونا المستجد، في منتصف الشهر الماضى بعد ظهور أعراض الفيروس على أحد طاقمها.

وقال لافولت لإذاعة "إر.تي.إل" الفرنسية: "أنفي هذه المعلومات.هذا خطأ"، موضحاً "لم ترفض وزارة القوات المسلحة إنهاء مهمة حاملة الطائرات شارل ديجول في منتصف مارس، كما قال البحار الذي اشترط عدم الكشف عن هويته".

وتابع لافولت:" أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين لأي افتراضات، لذا يجري حاليًا تحقيقان، عسكري، وآخر وبائي".

وأوضح لافولت أن "أول تحقيق وبائي أجرته الخدمة الصحية للقوات المسلحة سيسلط الضوء على طريقة انتشار الفيروس على متن حاملة الطائرات"، مضيفاً:"في الوقت نفسه طلب الادميرال برازوك رئيس الاركان البحرية تحقيقا عسكرياً قيادياَ".

وتابع أنه "سيتعين على لجنة من الخبراء، التي تضم طبيبًا من خدمة ضباط الصحة البحرية، تحديد وتفصيل التسلسل الزمني للحقائق"، مشدداً أن هذه "مهمة دقيقة للغاية لعدة أسابيع ".

وأشار لافولت إلى أنه "عندما أصبح القائد على علم بالزيادة المفاجئة في الحالات التي ظهرت عليها أعراض الفيروس، حصر المرضى على الفور في القسم الأمامي من حاملة الطائرات ووضع هذه المنطقة في العزل، مقارنة مع بقية السفينة لمنع انتشار الفيروس".

وقال المتحدث أنه فى هذه المرحلة لم يصاب سوى "أربعون" بحارا، مما دفع وزيرة القوات المسلحة، فلورنس بارلي، إلى الأمر بالعودة الفورية لحاملة الطائرات.

وذكرت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، أن مصدر العدوى الناقل للفيروس لا يزال لغزا. إذ لم يكن الطاقم على اتصال بعنصر خارجي.

في غضون ذلك، للمرة الثانية خلال شهر، تصوت الجمعية الوطنية (البرلمان) على ميزانية "الأزمة".

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير خلال استجواب برلماني: "لقد رفضنا البطالة الجماعية سياسياً واقتصادياً، ولهذا السبب، فإن ما يقرب من 9 ملايين شخص يعملون الآن بدوام جزئي.

وأضاف لومير أن هذا الإجراء له تكلفة عالية للغاية، تقدر قيمته بأكثر من 20 مليار يورو في فاتورة التمويل المعدلة، موضحاً أنه "استثمار في الرجال والنساء الذين يصنعون اقتصادنا واستثمارًا في التعافي، لأن العمل لفترة قصيرة سيسمح لنا باستئناف نشاطنا في أسرع وقت ممكن".