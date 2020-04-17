روبرت كوخ: معدل الإصابة بكورونا انخفض في ألمانيا

انخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل.

وأظهرت أحدث إحصائية نشرها المعهد مساء أمس الخميس أن كل مصاب ينقل العدوى حاليا لأقل من شخص، حيث يبلغ معدل الاستنساخ الآن 7ر0.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الاستنساخ يوضح عدد الأشخاص الذين ينقل إليهم الشخص المصاب العدوى في المتوسط.

وأوضح المعهد أن هذا يعني تراجعا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة.

وكان معدل الاستنساخ يبلغ مطلع مارس الماضي 3، ثم تراجع إلى 3ر1 في 8 أبريل الجاري - مع نطاق تذبذب بالنسبة للمعدلين.

يُذكر أن رئيس المعهد لوتار فيلر ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن دحر الوباء يتطلب أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1، مشيرا إلى أنه يبلغ حاليا (وقت الإدلاء بالتصريح) 2ر1.

كما أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار الإعلان عن أولى خطوات التخفيف التدريجي لقيود كورونا أول أمس الأربعاء أن أي زيادة طفيفة في معدل الاستنساخ سيكون لها عواقب وخيمة.

ومع ذلك، ذكر فيلر أن تخفيف قيود كورونا لا يتوقف فقط على معدل الاستنساخ، بل أيضا على نسبة الأشخاص الذين لديهم مناعة ضد المرض بين السكان وقدرة النظام الصحي على استيعاب المصابين.

وأوضح فيلر أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على احتواء وباء كورونا في ألمانيا، مضيفا في المقابل إلى أن هناك نجاحا في إبطاء انتشار الفيروس، خاصة عبر الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والنظافة.

وبحسب تقديرات "روبرت كوخ"، شُفي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حاليا نحو 77 ألف شخص.