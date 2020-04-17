﻿لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 668 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في لبنان، اليوم الجمعة، إلى 668 إصابة، بزيادة 5 إصابات جديدة عن يوم أمس، واستقرّ عدد الوفيات عند21.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" منذ 21 فبراير الماضي ارتفع إلى 668.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة المنصرمة بلغ 5 إصابات.

واستقرّ عدد حالات الوفاة عند 21 حالة منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 30 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 86 حالة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 26 أبريل الحالي.