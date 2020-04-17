محافظ الإسكندرية: حملة شاملة لإزالة الاشغالات والتعديات بميدان محطة مصر

قام محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الجمعة، بجولة مفاجئة على العديد من الأسواق، للتأكد من إتخاذ الإجراءات الوقائية والحد من التجمعات وإلتزام الباعة بترك المسافات اللازمة وأعمال التطهير والتعقيم في اطار خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

بدأ المحافظ جولته بتفقد سوق وميدان محطة مصر والنصب التذكاري للشهداء، والذي تلاحظ وجود العديد من المخالفات وتجمع أعداد كبيرة من الباعة الجائلين مما تسبب في تجمعات للمواطنين مما يعرض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وكذا وجود منفذ بيع غير مرخص بالميدان ، فضلا عن عدم القيام بأعمال التطهير اللازمة ورفع المخلفات وعدم اتباع التعليمات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على العميد فادي وديع رئيس حي وسط، بشن حملة فورية مكبرة لإزالة كافة المخالفات ، وغلق منفذ البيع المخالف في الحال، وكذا تكليف مسئولي شركة نهضة مصر برفع المخلفات وغسيل وتطهير الميدان والنصب التذكاري، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعات يومية للتأكد من ازالة المخالفات واتباع التعليمات اللازمة، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم تحويل كافة مسئولي الإشغال بحي وسط للتحقيق وتوقيع العقوبات اللازمة لتقصيرهم في مهام عملهم.

وعقب ذلك، تفقد سوق الميدان بمنطقة المنشية نطاق حي الجمرك، حيث أكد على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بكافة الأسواق والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم علي مستوى أنحاء المحافظة وجميع أماكن تجمع المواطنين.

وشدد الشريف، على المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار كلف الشريف ، نواب محافظة الإسكندرية أحمد جمال، واللواء محمد عبد الوهاب، بمتابعة حملات إزالة المخالفات وتطهير الأسواق، خاصة الحملة التي تم شنها بمنطقة محطة مصر، تنفيذا لتعليمات إزالة الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام بميدان محطة مصر، وضبط المخالفات التموينية ، والتي تسببت في حدوث تجمعات للمواطنين.

وخلال الحملة تم رفع وازالة 74 حالة إشغال متنوع عبارة عن اشغالات وفروشات الباعة الجائلين بشوارع الخديوي وميدان الجمهورية وابن زيتون وابن الخطاب، وامام سنترال محطة مصر، وأمام مستشفي احمد ماهر، وكذا إزالة ورفع عدد 86 حالة حواجز، فضلا عن تحرير محضر غش تجاري لياميش رمضان، و8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية ، وتم رفع وتطهير حرم الترام و الميدان من كميات كبيرة من المخلفات.