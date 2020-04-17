قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ظهرت في المحافظة تعود إلى إحدى السيدات التي ذهبت رفقة والدة زوجها إلى مستشفى داخل محافظة قريبة، مشيرًا إلى أن أعراض الفيروس ظهرت على السيدة بمجرد العودة.

وأضاف «نور الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الأعراض بدأت لاحقًا في الظهور على ستة من أفراد أسرتها يقطنون في منزلين متجاورين، معقبًا: «ظهور 6 حالات إيجابية في وقت واحد داخل المحافظة كان مؤشرًا ينذر بالخطر»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات احترازية مع ظهور الإصابات الست تمثلت في الحصول على عينات عشوائية من كفر العجمي بالكامل، فضلًا عن تصعيد الإجراءات بفرض الحظر الصحي على المنطقة الجغرافية للمصابة، ذاكرًا أن المحافظة عزلت نحو 500 أسرة داخل المنطقة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة وفرت المواد الغذائية والخبز والأدوية للأسر المعزولة، قائلًا إنه تواصل مع كل الجهات المعنية كوزارة الصحة والسكان ومديرية الأمن؛ لتكثيف عمليات التعقيم والتطهير داخل المنطقة، وتحديد نقاط الحجر الصحي.

وأوضح أن السيدة المصابة نقلت العدوى إلى الطبيب الذي توجهت إلى عيادته من أجل توقيع الكشف الطبي عليها، متابعًا أن المحافظة تعمل على حصر الحالات المخالطة والتقصي في المنطقة الجغرافية كلها.

وذكر أن بعض نتائج التحاليل لفيروس كورونا التي أجريت لبعض الأشخاص اليوم ما زالت تحت الفحص، مستطردًا أن التحاليل أثبتت إيجابية حالة واحدة فقط لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و13 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 2673 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 781 حالة، من ضمنهم 596 متعافيًا.

