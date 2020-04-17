 تقرير.. شورله يعود لدورتموند بعد انتهاء إعارته مع سبارتاك موسكو - بوابة الشروق
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تقرير.. شورله يعود لدورتموند بعد انتهاء إعارته مع سبارتاك موسكو

د ب أ
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 9:50 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 9:50 م

أفادت تقارير صحفية ألمانية أن أندري شورله سيعود لبوروسيا دورتموند فور انتهاء إعارته لسبارتاك موسكو الروسي.

وذكرت صحيفة "بيلد" عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن الفريق الروسي لن يقوم بتفعيل خيار الشراء الموجود بعقد اللاعب.

ونقلت الصحيفة تصريحات لتوماس زورن المدير الرياضي لسبارتاك موسكو، قال فيها :" صحيح. اتفقنا مع أندري أننا لن نفعل خيار الشراء في عقده. ولكن أندري لاعب كرة قدم مذهل، أثرى فريقنا الشاب بخبرته".

وأعير شورله من دورتموند إلى سبارتاك موسكو بنهاية يوليو 2019، ولديه عقد مع دورتموند حتى 2021.

يذكر أن الدوري الروسي متوقف حاليا بسبب انتشار وباء فيروس "كورونا".


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