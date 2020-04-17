النقابة العامة للبناء والأخشاب: إطلاق حملة «احموا العمال لدوران حركة الإنتاج»للتوعية ضد كورونا

أعلنت النقابة العاملة للعامليين بالبناء والأخشاب، إطلاق حملة تحت شعار "احموا العمال لدوران حركة الإنتاج"، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب BWI، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار توصيات اجتماع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال رئيس النقابة عبدالمنعم الجمل، إن الحملة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمال فى مواقع العمل والإنتاج واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر التوعية والتواصل مع العمال والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأرواح وسلامة وصحة العمال، بمشاركة كافة اللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

وأشاد الجمل، خلال ترأسه الاجتماع الإقليمي السنوى للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2020 عبر الفيديو كونفرانس، أمس، بتوجيهات الرئيس السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات والآثار السلبية بسبب الفيروس، فضلا عن حرصه الشديد على متابعة كافة الإجراءات الوقائية بنفسه والنزول لتفقد عدد من مواقع العمل في بعض المشروعات الكبرى.

وأكد أن الرئيس حرص كذلك على توجيه الحكومة بضرورة مساندة المضارين من فيروس كورونا وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة، وتم بالفعل من صرف منحة لما يقرب من مليون ونصف مليون عامل.

يشار إلى أن الاجتماع ناقش المستجدات حول أنشطة النقابات الأعضاء بالاتحاد الدولي وكذلك تحديات العمال بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا.