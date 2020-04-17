أنقرة تعتزم إعادة 25 ألف تركي إلى وطنهم بحلول رمضان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم إعادة نحو 25 ألفا من مواطنيها من الخارج، في ظل استمرار تفشي وباء كورونا.

وغرد أقطاي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "عملية واسعة النطاق" قد بدأت لإجلاء المواطنين الأتراك من 59 دولة حتى يمكنهم قضاء شهر رمضان الكريم في وطنهم.

ولم يفصح أقطاي عن تفاصيل بشأن كيف تتم عمليات الإجلاء، أو توقيتها.

وفي إطار متصل، قال أقطاي إن أنقرة أعادت بالفعل 25 ألف تركي لبلادهم.

وسيرت شركة الطيران الوطنية "الخطوط الجوية التركية"، أغلب رحلات إعادة الأتراك إلى بلادهم. وقد جرى وضع العائدين قيد الحجر الصحي في مدن مختلفة لدى عودتهم، ولمدة أسبوعين.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في وقت متأخر أمس الخميس، إن حصيلة الوفيات جراء كورونا في البلاد وصلت إلى 1643 وتجاوزت الإصابات 74 ألف.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أمس الخميس، أن 320 مواطنا تركيا توفوا خارج البلاد جراء الإصابة بالفيروس.