كيف توقعت مؤسسات عالمية تفشي فيروس كورونا قبل ظهوره بأعوام؟

ربما كان فيروس كورونا، الوباء الذي تفشى في أغلب دول العالم، ظاهرة مفاجئة لسكان الكرة الأرضية عامة، وخاصة الحكومات التي لم تتخذ أية تدابير للحد من تفشيه أو وضع خطط لتفادي الأزمة الاقتصادية التي أصابتهم مع الوباء، ولكنه على ما يبدو كان أزمة متوقعة لدى البعض!

حيث كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الثلاثاء، برقيات دبلوماسية تفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية أثارت قبل عامين مخاوف بشأن قضايا السلامة في مختبر أبحاث ووهان، الذي يدرس الفيروسات التاجية في حيوانات مثل الخفافيش.

ونقلت البرقية عن مسؤولين أمريكيين القول إن هناك مشاكل في معهد ووهان لعلم الفيروسات، الواقع بالقرب من سوق المأكولات البحرية، مركز تفشي فيروس كورونا في العالم، كذلك القلق بشأن نقص بروتوكولات السلامة والسلامة الحيوية لأبحاث المختبر حول الفيروسات التاجية، وسط تحذيرات من تفشي فيروس يشبه السارس.

وذكرت برقية أخرى مؤرخة في 19 يناير 2018 أنه «خلال التفاعل مع العلماء في مختبر ووهان لعلم الفيروسات، لاحظوا أن المعمل الجديد يعاني من نقص خطير في الفنيين المدَربين بشكل مناسب والضروري لتشغيل هذا المختبر بأمان».

وتؤكد هذه البرقيات قلق المسؤولين الأمريكيين بشأن احتمال تسرب فيروس من المعهد عن طريق الصدفة أو من خلال النفايات الحيوية.

وهو يتفق مع الاتهامات الأمريكية الأخيرة والتي كشف عنها تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، مساء الأربعاء الماضي، بأن "هناك ثقة متزايدة بأن فيروس كورونا قد يكون أنتج مختبرياً في مقاطعة ووهان الصينية، ليس كسلاح بيولوجي، وإنما ضمن جهود الصين لإثبات أن قدرتها على اكتشاف الفيروسات ومكافحتها تعادل أو تفوق قدرات الولايات المتحدة".

لترد الخارجية الصينية على التقرير، بعدها بيوم، بأن منظمة الصحة العالمية سبق وأعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا أنتج معملياً، في الوقت الذي يتم اتهام المنظمة الأممية فيه بالتواطؤ مع الصين، وما استتبعه من قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل بلاده للمنظمة.

ولتنقل شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أمس الخميس، عن مسؤولين في الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تواصل التحقيق فيما إذا كان فيروس كورونا قد تم تخليقه داخل مختبر صيني.

هل من تحذيرات سابقة؟

وفي سبتمبر 2019 خرج التقرير السنوي لـ«مجلس مراقبة التأهب العالمي GPMB» والذي تم انشاءه عام 2017 بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، تحت عنوان (عالم في خطر) يحذر من وجود «تهديد حقيقي للغاية» لوباء سيجتاح الكوكب قد يتسبب بمقتل ما يصل إلى 80 مليون شخص ومحو 5% من الاقتصاد العالمي، نشرته صحيفة «فورين بوليسي» الأمريكية.

وعلى الرغم من تأكيدات الرئيس ترامب المتكررة بأن وباء كوفيد- 19 كان «غير متوقع» و«خرج من العدم»، تنبأ البنتاجون بحدوث إنفلونزا جديدة، حتى أنه توقع أزمة أجهزة التهوية وأقنعة الوجه وأسرة المستشفيات، وفقًا لخطة البنتاجون لعام 2017 التي نشرتها مجلة «ذا نيشن» الأمريكية.

كيف توقعت مؤسسات ظهور فيروس كورونا؟

تضمن تقرير مجلس مراقبة التأهب العالمي (عالم في خطر) توقعات العلماء بتفشي فيروس يصيب الجهاز التنفسي قد يحصد حياة الملايين، وأن المخاطر تتزايد بفضل تغير المناخ؛ فمع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة يزيد البعوض الحامل للأمراض، بالإضافة إلى ملء المستشفيات والحقول الزراعية بالفطريات المميتة، وتغيير أنماط هجرة الطيور والحيوانات بالإضافة إلى سهولة التنقل بين البلاد للإنسان والتي قد تؤدي إلى حمل الميكروبات إلى مناطق جغرافية جديدة.

قد تعود بداية التحذيرات من الأمراض الغامضة وتفشيها بين الإنسان والحيوان إلى عام 1989، حيث جمع عالم الأحياء الجزيئية الحائز على جائزة نوبل جوشوا ليدربيرج قائمة من الباحثين في اجتماع لمدة ثلاثة أيام بواشنطن للنظر في فرضية أن الفيروسات قد تنتشر في جميع أنحاء العالم بين الحيوانات والإنسان، بشكل سريع (والذي يظهر الآن) وأكد أن تفشي المرض في مكان غامض يمكن أن ينتشر إلى المدن الكبرى، حتى يشق طريقه حول باقي دول العالم.

- تحذيرات مستمرة

وفي عام 1994 نشرت الكاتبة الأمريكية العاملة في مجلس العلاقات الخارجية في الصحة العالمية سابقا لوري جاريت كتاب بعنوان، «الطاعون القادم: الأمراض الناشئة حديثًا في عالم خارج التوازن»، يوضح أن الاحتلال البشري للبيئة العالمية إلى جانب السلوكيات التي تنشر الميكروبات بسهولة بين الناس ومن الحيوانات إلى البشر، تمثل طفرة عالمية في الأوبئة، حتى تصل إلى جائحة هائلة.

وفي عام 2000، نشرت كتابا آخر بعنوان «خيانة الثقة: انهيار الصحة العامة العالمية» يشير إلى تفشي الأوبئة في ظل وجود الأنظمة الصحية غير الفعالة، والسلوك البشري، والافتقار التام إلى الدعم السياسي والمالي المستمر لمكافحة الأمراض في كل مكان في العالم.

- البنتاجون يحذر من كورونا في 2017 !

لم يكن تفشي فيروس كورونا بالشيء المجهول بالنسبة للبنتاجون الأمريكي، حيث إنه لم يكن فقط مدركًا للتهديد إنفلونزا جديدة، ولكنه أيضا توقع الندرة الناتجة عن أجهزة التهوية وأقنعة الوجه وأسرة المستشفيات، وفقًا لخطة البنتاجون لعام 2017 التي نشرتها مجلة «ذا نيشن» الأمريكية.

وتنص الخطة العسكرية على أن «التهديد الأكثر ترجيحًا هو مرض تنفسي جديد، وخاصة مرض إنفلونزا جديد»، وتشير الوثيقة، على وجه التحديد، إلى الفيروسات التاجية في عدة مناسبات، فتقول إن «عدوى الفيروس التاجي شائعة حول العالم».

ويؤكد دينيس كوفمان، الذي شغل منصب رئيس قسم الأمراض المعدية والإجراءات المضادة في وكالة الاستخبارات الدفاعية من 2014 إلى 2017، على أن المخابرات الأمريكية كانت على دراية جيدة بمخاطر الفيروسات التاجية لسنوات مقبلة.

كما أشار كوفمان في مقابلة تليفزيونية إلى أن مجتمع الاستخبارات حذر من خطر فيروسات الإنفلونزا شديدة الأعراض والتي قد تستمر لمدة عقدين على الأقل.

وتنص الخطة على أن «التنافس على الموارد وندرتها سيشمل أجهزة التهوية ومعدات الحماية الشخصية مثل أقنعة الوجه والقفازات والمعدات الطبية والدعم اللوجستي. وسيكون لذلك تأثير كبير على توافر القوى العاملة العالمية».

تحدد الخطة التي وضعها البنتاجون الظروف التي يمكن أن يصبح فيها مرض معدي جائحة، والتي تشمل أماكن العمل المزدحمة، والقرب من المطارات الدولية، والظروف المعيشية غير الصحية.

وكان تحذير الخطة بشأن أقنعة الوجه وأجهزة التهوية واضحًا، وتم تقريبًا نفاد المخزون الوطني الاستراتيجي الأمريكي من المعدات الطبية - بما في ذلك أجهزة التنفس، والقفازات، وأقنعة الوجه، والأثواب بالإضافة إلى أسرة المستشفيات، وهذا ما حدث بالفعل حيث تتهافت الدول، من بينهم أمريكا، على سد العجز الناتج عن نقص المستلزمات الطبية.

- ترامب يضرب بالتقارير عرض الحائط

قبل ظهور (كوفيد- 19) في مدينة ووهان الصينية، رفعت كل التحذيرات السابقة إلى الرئيس الأمريكي، إلا أن ترامب تجاهلها وخرج في 6 مارس الماضي ليؤكد أن الأزمة «مشكلة غير متوقعة» وأنها «خرجت من العدم»، مضيفًا: «علينا أن نحل مشكلة لم يكن أحد يعتقد قبل أربعة أسابيع أنها ستصبح هكذا» وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

أما بعد تفشي الوباء وسيطرته على الولايات المتحدة فلم يكترث ترامب بتصريحات مسؤولو الصحة العامة، الذين حذروا من أن انتشار الفيروس في أمريكا مسألة وقت فقط، ليخرج ترامب ويقول للصحفيين: «لا أعتقد أنه أمر لا مفر منه»، إلا أنه أعترف بعدها في مؤتمر آخر بأنه يتعين على أمريكا الاستعداد في حالة انتشار الفيروس، قائلا: «كل جانب من جوانب مجتمعنا يجب أن يكون جاهزاً».

وفي 27 من فبراير الماضي عيّن الرئيس الأمريكي نائبه مايك بنس، منسقاً لجهود الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

إلا أنه في الأيام الأخيرة ظهر صهر ترامب ومستشاره كوشنر في مؤتمر ترامب حول فيروس كورونا؛ حيث أكدت مجلة «بارونز» الأمريكية أن كوشنر يدير فريق الظل لمواجهة كورونا.

إلا أن كوشنر أكد أنه جاء لمساعدة بنس وعندما طُلب منه وصف مهمته التي لا تزال غامضة، اقترح أنه سيعيد تنشيط فريق يعاني من التحدي الرهيب المتمثل في محاربة الوباء عبر البلاد الشاسعة .

وقال صهر الرئيس «إن ترامب طلب مني التأكد من أننا نفكر خارج الصندوق، ومحاولة إيجاد أفضل المفكرين في البلاد لحل الأزمة».