العفو الدولية: عمليات الإغلاق تترك الملايين بجنوبي قارة إفريقيا يواجهون الجوع

حذرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، من أن ملايين البشر بجنوبي القارة الإفريقية يواجهون الجوع بسبب عمليات الإغلاق التي فرضت لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعت الحكومات إلى تقديم المساعدة الغذائية.

وقال ديبروز موشينا، مدير منظمة حقوق الإنسان في شرق وجنوبي القارة الإفريقية في بيان "يعيش معظم الناس ما تجنيه ايديهم يوما بيوم- وهذا يعني أنهم لا يستطيعون البقاء في حالة اغلاق لمدة أسبوع، ناهيك عن شهر، لأنهم لا يملكون امكانيات مالية للتخزين".

وأضاف :"يضطر الكثيرون حاليًا إلى الاختيار بين الامتثال لإجراءات الإغلاق والشعور بالجوع، أو الخروج للوصول إلى الطعام والعقاب على ذلك".

كما لجأ البعض إلى الأنشطة الإجرامية، حيث تم الإبلاغ عن نهب متاجر المواد الغذائية في جنوب أفريقيا.

وفي نيجيريا تسبب ​​بعض الشباب المسلح في ارتفاع نسبة الجرائم في نيجيريا بدعوى أن الإغلاق يمنعهم من كسب لقمة العيش.

وقالت منظمة العفو إن على الدول التفكير في تقديم إعانات غذائية أو إيصال الغذاء مباشرة إلى "أولئك الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم".

وأضاف موشينا:"يجب على الحكومات أن تضمن ألا يواجه أحد الجوع، وأن تضع تدابير الحماية الاجتماعية لدعم حقوق الإنسان".

يشار إلى أنه بحلول يوم الخميس، كان هناك أكثر من 17 ألفا و700 اصابة بمرض كوفيد-19، وتم الإبلاغ عن 916 حالة وفاة على الأقل في أفريقيا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في القارة.

وفرضت العديد من الدول الأفريقية حظر التجول أو الإغلاق أو قيود أخرى على الحركات العامة والإختلاط الاجتماعي.

وذكرت منظمة العفو إن أفراد الأمن المكلفين بتنفيذ عمليات الإغلاق يستخدمون "القوة غير المتناسبة" في دول مثل زامبيا وزيمبابوي وموزمبيق وأنجولا.