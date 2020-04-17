حذر تقرير للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، من تبعيات كارثية على القارة الأفريقية في حالة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بها.

وأفاد التقرير، حسبما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الجمعة، بأن أكثر من 300 ألف شخص داخل القارة الإفريقية معرضون للوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وفي أسوأ الظروف، إذا لم يحدث تدخل لاحتواء تفشي الفيروس في القريب العاجل، يمكن أن يتوفى حوالي 3ر3 مليون شخص مع إصابة 2ر1 مليار شخص بالفيروس، مما يمثل الغالبية العظمى لسكان القارة.

وذكر التقرير، أنه رغم تطبيق التباعد الاجتماعي المكثف، يمكن أن تستمر إفريقيا في تسجيل حالات إصابة تصل إلى 122 مليون حالة إصابة بالفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 146 ألف شخص في أنحاء العالم حتى الآن.

وأشارت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن القارة ستحتاج مبلغًا يتراوح بين 44 مليارا و446 مليار دولار لإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد البيان، أنه من بين كل قارات العالم، تعاني قارة إفريقيا من أعلى معدل انتشار لأمراض معينة كامنة مثل مرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية، ويعتبر المصابون بمثل هذه الأمراض عرضة لمضاعفات قاتلة من فيروس كورونا.

وحذر التقرير من أن الفشل الاقتصادي واسع النطاق قد يضرب إفريقيا، وقد يتسبب في انكماش النمو بها بنسبة 6ر2%.