الكرملين: تأثيرات نتائج اتفاق أوبك لم تظهر بعد لكنها قادمة

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يعتبر انخفاض أسعار النفط بعد صفقة "أوبك+" مناسبة للمراقبة الدقيقة للوضع، معربا عن ثقته في أن تأثير صفقة "أوبك+" سيأتي.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين بهذا الخصوص: "لم يتم تفعيل الصفقة بالكامل بعد، فقد دخلت حيز التنفيذ، وتم الانتهاء منها، ولكن يجب إطلاقها من الناحية التكنولوجية وسيستغرق الأمر المزيد من الأيام، لذلك سيأتي التأثير بالتأكيد"،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف بيسكوف: "تعلمون أن الوضع تتم مراقبته بعناية، ويجري الاتصال، وقد اتصل وزيرنا مؤخرًا بنظيره السعودي، لذلك نحن الآن نراقب الوضع".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "يجب أن ننتظر التأثير المباشر لهذه الصفقة، التي تم إبرامها".

كانت "أوبك+"(تحالف يضم منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" ودول من خارجها) قد نجحت في توقيع اتفاق تاريخي بمشاركة دولية واسعة تعيد التوازن للأسواق عبر خفض مبدئي للإنتاج بـ10 ملايين برميل في مايو ويونيو المقبلين.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 أبريل، بأن روسيا والسعودية ملتزمتان بإنتاج ما لا يزيد على 5ر8 مليون برميل من النفط يوميا في مايو، ويونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك +".