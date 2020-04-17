 رئيس أركان الجيش الإيراني: وفاة 3 جنود وإصابة 160 عنصرا بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس أركان الجيش الإيراني: وفاة 3 جنود وإصابة 160 عنصرا بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 2:15 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 2:15 م

كشف رئيس أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، اليوم الجمعة، عن وفاة 3 جنود، وإصابة 160 عنصرًا بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وقال سياري - في تصريح للتلفزيون الإيراني، نقلته قناة "روسيا اليوم" - إن 160 عنصرًا أصيبوا بفيروس "كورونا"، بينهم 120 موظفًا و40 جنديًا من الخدمة الإلزامية.
وألغت قيادة الجيش الإيراني عرضًا عسكريًا بمناسبة عيد الجيش اليوم بسبب تفشي فيروس "كورونا"، واستبدلته بـ"استعراض الخدمة" حيث عرض الجيش الإيراني معدات عسكرية تستخدم في تعقيم المدن، إضافة إلى مختبرات ومشاف ميدانية.


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