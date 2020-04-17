بعد نجاتها من المحرقة النازية "الهولوكوست"، التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، وقُتِل فيها ما يقرب من ستة ملايين يهودي أوروبي على يد نظام الزعيم النازي أدولف هتلر، عاشت مارجريت بوخالتر فيلدمان، ما يقرب من 75 عاما، بعد تحريرها على يد القوات السوفيتية ضمن الناجين القلائل الذين نجوا من المحرقة الأبشع في التاريخ.

ولكن مارجريت قد أصيبت، مؤخرا، بفيروس كوفيد- 19 المنتشر وراحت ضحيته بعد يومين فقط، لتكون أول ناجية من المحرقة يفتك بها كورونا.

هذه السيدة هي واحدة من 7 آلاف يهودي كانوا قد نجوا من أحد معسكرات الإبادة الجماعية للدولة النازية، والذي بلغ عدد أسراه مليون و 300 ألف، قتلو جميعا، بعدما نقلت الفتاة المجرية برفقة عائلتها وعشرات الآلاف من اليهود إلى معسكر "أوشفيتز".

بدأت معاناة مارجريت، المجرية التي ولدت في 12 يونيو 1929، عندما تم شحنها في الخامسة عشر من عمرها إلى معسكر الموت النازي برفقة والديها، اللذين قتلا على الفور، لكنها تمكنت من إنقاذ نفسها بالكذب والإدعاء بإنها كانت في الثامنة عشرة، ليتم إرسالها إلى العمل الجبري بوشم "A23029" على ذراعها الأيسر، بدلا من قتلها في غرف الغاز، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

سرعان ما تنقلت مارجريت من معسكر "أوشفيتز"، أكبر معتقلات الإبادة الذي أنشأه النظام النازي في بولندا خلال احتلاله لها، إلى سلسلة من المعسكرات النازية الأخرى، التي استخدمت كمعتقلات لليهود قبل إبادتهم، وبعد أكثر من عام من المعاناة، سرعان ما نجت الفتاة المجرية، عندما حررتها قوات الاتحاد السوفيتي من معسكر بيرجن بيلسن في ألمانيا.

بعد عدة أعوام، وبحلول عام 1947، انتقلت مارجريت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تزوجت من هارفي فيلدمان بعد ستة أعوام، تحديدا في عام 1953، لتعيش في مدينة باوند بروك، بولاية نيو جيرسي الأمريكية، قبل أن تصاب هي وزوجها بالوباء المنتشر الذي أودى بحياتها في مستشفى موريستاون، في سن الـ 91 عاما، وأرقد زوجها المستشفى، يحارب للبقاء على قيد الحياة.

وأكد حاكم ولاية نيو جيرسي الأمريكية، فيل مورفي، أمس الخميس، أن الجدة التي تحمل رقمًا من وشم أوشفيتز على ذراعها، كرست حياتها لتعليم الأطفال حول المحرقة الأبشع في التاريخ، والتي نجت منها بمعجزة، قائلا: "عملت على ضمان ألا ينسى العالم أبداً محرقة الهولوكوست".

وبالرغم من ذلك، ظلت مارجريت لسنوات عديدة مترددة في الحديث عن محنتها التي عانت منها في المحرقة، قبل أن توافق ولتخرج للعالم وتسجل قصتها لطالب يقوم بمشروع تخرج، إذ يقول مورفي "كلماتها أذهلت الحضور، الذين لم يكن لديهم علم بما جرى للأسرى حينها".

وقالت مارجريت في مقابلة تلفزيونية لها عام 2017: "من المهم بالنسبة لي تذكر أن ستة ملايين من عرقي ذبحوا، وأن مليون ونصف من هؤلاء الضحايا كانوا أطفال، أنا هنا وأعتقد اعتقادًا راسخًا، أن الله أرادني أن أبقى بخير لأخبر العالم ما فعله النازيون لإخوانهم من البشر".

بعد ذلك، أصبحت مارجريت عضوًا في لجنة نيوجيرسي للتعليم عن المحرقة، وتم إنشاء جائزة تدريس باسمها، فزارت العشرات من الفصول الدراسية ورويت قصتها مرارا وتكرارا للأطفال الصغار المتحمسين.

قبل وفاتها بكورونا، كتبت مارجريت كتابًا عن حياتها بعنوان "مارجريت: رحلة مراهقة عبر المحرقة وما بعدها"، والذي نُشر عام 2003، قبل أن تصنع قصتها كفيلم وثائقي بعنوان "الرقم A23029"، وهو رمز وشمها الذي حفره لها النازيون، لينشر الفيلم في عام 2016.