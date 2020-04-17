وصول 4 سفن بضائع عامة إلى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

وصلت إلى ميناء دمياط ،خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن بضائع عامة؛ بينما غادرت 8 سفن بضائع عامة ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة.

وذكر بيان صادر من المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم، أن حركة الصادر شملت من البضائع العامة 700 طن كسب صويا و4204 طن كوارتز و 21550 طن يوريا و 450 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17465 طن ذرة و5500 طن خردة و8584 طن حديد و6096 طن عدس و2187 أخشاب و2160 طن زيت طعام.‎

وأوضح البيان أن إجمالى حركة الصادر بلغ من الحاويات 176 حاوية "مكافئة" تشمل فواكة (برتقال وفراولة وبطيخ وخوخ ومانجو) وخضر (بطاطس وفاصوليا وملوخية وبامية وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وفول سوداني) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والسعودية وسوريا والأردن وأمريكا وبريطانيا والصين وفرنسا وهولندا.

وأضاف أن عدد حاويات الوارد بلغ 918 حاوية "مكافئة" وعدد الحاويات الترانزيت 2137 حاوية "مكافئة"، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166 ألفا و58 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 107 ألفا و180 طنا، وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2706 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكفر الشيخ، في حين غادر 2658 شاحنة منها 754 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31 ألفا و435 من البضائع العامة.