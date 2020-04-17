 السودان: تسجيل إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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السودان: تسجيل إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:31 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:31 م

أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة لأحد المصابين، وبذلك يكون السودان سجل 33 إصابة بفيروس كورونا، بينها 7 وفيات و3 حالات تماثلت للشفاء، وسيُفرض اعتبارا من غد إغلاق كامل لولاية الخرطوم، لمدة ثلاثة أسابيع.

وأشار وزير الصحة السوداني - في تصريح مساء اليوم الجمعة، إلى ارتفاع حالات الاشتباه إلى 300 بجميع مراكز العزل بالسودان.

في غضون ذلك، أكد المجلس القومي للأدوية والسموم بالسودان، انسياب الأدوية عبر الاستيراد والتصنيع والتوزيع إلى الصيدليات بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.


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