 مقتل 11 جنديا في اشتباكات مع إرهابيين بالفلبين - بوابة الشروق
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مقتل 11 جنديا في اشتباكات مع إرهابيين بالفلبين

تعبيرية
تعبيرية
(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 5:45 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 5:45 م

أعلن الجيش الفلبيني في بيان أن 11 جنديا قتلوا اليوم الجمعة في اشتباك مع مسلحين يشبته بأنهم مسلحون متشددون إسلاميون في جنوب البلاد.

وقال الليفتنانت جنرال سيريليتو سوبيجانا وهو قائد عسكري إقليمي إن، 14 جنديا أصيبوا أيضا في معركة في بلدة باتيكول بجزيرة جولو الواقعة على بعد ألف كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا.

وأوضح سوبيجانا أن الجنود كانوا في دورية أمنية عندما تعرضوا لهجوم من مسلحين متشددين مشتبه بهم، يعتقد أنهم أعضاء في جماعة أبو سياف الإرهابية.

وأضاف أنه تم الآن نشر قوات إضافية لإلقاء القبض على المهاجمين.

وتتهم حركة أبو سياف بالمسؤولية عن بعض أسوأ الهجمات الإرهابية في الفلبين، فضلا عن ارتكاب عمليات اختطاف كبيرة.


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