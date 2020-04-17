محافظ المنيا يطمئن على الوضع العام بمستشفى العزل في ملوي عبر الفيديو كونفرنس

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، مع الأطباء وطاقم التمريض مستجدات العمل داخل مستشفى ملوي، والمخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، من خلال الفيديو كونفرانس وذلك للاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى ومتابعة الوضع العام للحالات المصابة.

ونقل المحافظ، للفريق الطبي تحيات وتقدير رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة للجهد الذي يبذله الفريق الطبي بالمستشفى، مشيدا بالدور البطولي الذي يقوم به الفريق الطبي بالمستشفى.

واطمئن المحافظ، على الحالات المصابة والمراحل العلاجية المقدمة لهم ومدى تقديم أوجه الرعاية للمصابين، مؤكدا أن القيادة السياسية للدولة، تسخر كافة الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وناقش المحافظ، مع طاقم الأطباء بعض الإجراءات المتبعة وآخر المستجدات لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، ومدى تطبيق معايير الأمان والسلامة للعاملين داخل المستشفى، موكدا ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وخاصة في الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الازمة.

وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بتوفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية ومستلزمات التعقيم والتطهير بصفة دورية ومستمرة مع توافر الأطقم اللازمة من عمال النظافة داخل المستشفى، لتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية.