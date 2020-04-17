 دبي تمدد تقييد الحركة 24 ساعة لأسبوع إضافي - بوابة الشروق
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دبي تمدد تقييد الحركة 24 ساعة لأسبوع إضافي

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 6:34 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 6:34 م

قررت حكومة إمارة دبي، مركز الأعمال في دولة الإمارات، تمديد برنامج تقييد الحركة 24 ساعة، المطبق منذ أسبوعين، لمدة أسبوع إضافي.

وقال مسؤلون في دبي للصحفيين اليوم الجمعة إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، قررت تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يوميا ولمدة أسبوع إضافي، وذلك في "ضوء النجاح الذي حققه الإجراء" الذي تم تطبيقه منذ 4 أبريل الجاري.

يشار إلى أن برنامج التعقيم الوطني يقيد حركة الأفراد والمركبات، ويلزم السكان بدبي بالبقاء في منازلهم 24ساعة، ولايسمح لأي شخص بالخروج إلا بتصريح في حالات محددة منها شراء الغذاء كل 3 أيام، وسحب مبلغ مالي كل 5 أيام، أو التوجه للمستشفى.


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