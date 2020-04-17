متعب: في كأس الأمم 2010 كان هناك أكثر من لاعب بالمنتخب مُصاب بإنفلونزا الخنازير

تحدث عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة بإصابة أكثر من لاعب في صفوف المنتخب الوطني بانفلونزا الخنازير أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية لقناة"اون تايم سبورت": "الكثير لا يعلم أنه كان هناك أكثر من لاعب في صفوف المنتخب يعاني من انفلونزا الخنازير، وكنا نلعب ودرجة حرارتنا فوق الـ40 درجة".

وأضاف: "وكنا نلعب باسم مصر وهذه البطولة لن تتكرر بالتأكيد، لذا كنا نصبر على أنفسنا كثيرا لنيل شرف المشاركة في التتويج باللقب الثالث الي كان بمثابة اعجاز تاريخي".

وأكمل: "وقبل مباراة النهائي أمام غانا كنت اعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وسيد معوض أيضا كان يعاني من إصابة وكانت هناك شكوك لذا قرر حسن شحاتة أن يجري 13 لاعبا عمليات الإحماء والتسخين وليس لـ11 لاعبا فقط".

وتابع: "محمد ناجي جدو ومحمد عبد الشافي كانوا بدلائنا في عمليات التسخين"

وواصل: "الظروف وقتها مرت بخير وخرجت من اللقاء في الدقيقة 70 وجدو سجل هدف الفوز وحصلنا على البطولة".

وأختتم: "نصيحتي هي عندما يكون اللاعب قادر على العطاء في الملعب يتحامل على نفسه لكن عندما يشعر أنه سيكون ليس مضيفا أو غير قادر على اللعب لابد أن ينسحب ويعالج".