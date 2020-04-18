مقتل 23 وإصابة 70 في فيضانات في الكونغو

قال مسؤولون في الكونغو إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 70 آخرون اليوم الجمعة نتيجة فيضانات اندلعت بسبب عواصف مطيرة شديدة في شرق البلاد.

وقال كيزا موهاتو عمدة مدينة أوفيرا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ما لا يقل عن 23 شخصًا، بينهم خمسة أطفال، قتلوا في منطقة مولونج بالمدينة.

وأضاف موهاتو أن "الأضرار المادية كبيرة للغاية"، مشيراً إلى ضعف البنية التحتية والطرق.

وقال أسقف أوفيرا الكاثوليكي سيباستيان جوزيف موينجو "إن الموقف خطير".

ودعا السلطات إلى "التدخل السريع" لمساعدة الضحايا والأسر المنكوبة.

والكونغو واحدة من عدد من دول شرق أفريقيا التي عانت من الأمطار الغزيرة والفيضانات في الأشهر الأخيرة، والتي عزاها الباحثون جزئياً إلى تغير المناخ.

وقتلت الفيضانات والانهيارات الأرضية في العاصمة كينشاسا ما لا يقل عن 39 شخصا في نوفمبر الماضي، وشردت مئات الآلاف.

وتكافح الكونغو ضد وباء الإيبولا منذ عام 2018 وتواجه الآن جائحة ( كوفيد- 19).